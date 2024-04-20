Bugün için sarı kodlu uyarı verilen Çorum'da, güney ve güneybatı yönlerden esmesi beklenen fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli yağışların yaşanması öngörülüyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Çorum’da gök gürültülü sağanağın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Çorum ve ilçelerinde sağanağın ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sarı kodlu uyarı ile Çorumluları uyaran Meteoroloji yetkilileri "Güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (51-75 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ