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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya’nın batısı ile Marmara’nın güney ve doğusunun; Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in batısının; İç Anadolu’nun doğusu dışında kalan yerleri, Doğu Anadolu’nun batı ve kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeybatısının ve Batı ve Orta Karadeniz bölümlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege’nin batı ve güney kesimleri, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Adana çevrelerinde kuvvetli; Ege’nin güneybatısı ve Batı Akdeniz çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor