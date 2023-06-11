Çorum Valiliği aracılığıyla bir açıklama yapan Samsun Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bugün Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa, Burdur, Isparta ve Antalya çevreleri ile Muğla, Aydın ve İzmir'in iç kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz'de ise Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Ege ve Batı Akdeniz'de saat 12.00-22.00, Orta Karadeniz'de 08.00-21.00 saatleri arasında olması tahmin ediliyor.

Vatandaşlara kuvvetli yağışlar için önlem alması çağrısında da bulunuldu.