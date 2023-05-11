Önümüzdeki Pazar günü yapılacak olan seçimlere yoğun bir tempoda hazırlanan MHP Adayı Kayrıcı, İl Başkanı Agah Karapıçak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Mecitözü’ne gitti. İlçe teşkilatı tarafından karşılanan Kayrıcı, esnafı gezdi. Hal-hatır soran Kayrıcı, vatandaşlarla da sohbet ederek, 14 Mayıs seçimlerinde destek istedi.

Vahit Kayrıcı, daha sonra ise ilçenin köylerini gezdi. Kışlaşık, İbek, Doğa, Emirbağ, Çayköy, Söğütönü, Sırçalı ve Kargı köylerini ziyaret ederek köy halkıyla bir araya geldi. Mecitözü Çitli Köyü'nde de kalabalık vatandaş topluluğu tarafından karşılanan Kayrıcı’nın Tanrıvermiş Köyü ziyareti ise adeta miting havasında geçti. Ziyaretleri sırasında vatandaşlara seslenen Kayrıcı, 14 Mayıs seçimlerinin öneminden bahsetti. Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek isteyen Kayrıcı, ülkenin içinde bulunduğu durum hakkında da değerlendirme yaptı.

Çorum’un uzun yıllardan beri hak ettiği hizmetleri alamadığına dikkat çeken Vahit Kayrıcı, seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesi ve kendisinin de milletvekili olarak meclise gitmesi halinde Çorum’un makus talihini yeneceğini vurguladı. Geçmişte de vekillik yaptığını hatırlatan Kayrıcı, “O zaman daha geçtim. Şimdi ise hem yaşça, hem de siyasi anlamda daha tecrübeliyim. Sizlere Çorum’un hak ettiği hizmetleri alması için çalışacağımın sözünü veriyorum. Çorum’a hizmet için gerektiğinde masaya yumduğunu vurmasını da bilirim. Hizmet edenin önünde eğilip elini öpmesini de bilirim. Örneğin Milli savunma bakan yardımcısı Muhsin Dere, Sungurlu’ya 2 önemli yatırımı kazandırdı. Kendisinden Allah razı olsun. Keşke Muhsin Dere gibi bürokratların sayısı daha da fazla olsa. Biz de kendisi ile yeni dönemde Çorum için birlikte çalışacağız. İnşallah memleketimize daha faydalı hizmetler yapacağız” diye konuştu.

Vahit Kayrıcı, sandığa gittiklerinde ellerini vicdanlarına koyarak, Türkiye için çalışan, projeler üreten Recep Tayyip Erdoğan’a ve Çorum için çalışacağının sözünü veren MHP milletvekili adaylarına oy vermelerini istedi.