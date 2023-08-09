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Ticaret Borsası'nda yapılan toplantıya; Borsa Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Borsa Başkan Yardımcısı Mustafa Şahan, Koyun ve Keçi Yetiştiriciler Birlik Başkanı Yücel Alabay, Karadeniz Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanı Ali Bardakçı, Yumurta Pazarlama Kooperatif Başkanı Ahmet Sever, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Melendiz, Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürü Cavit Temiz, Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Başkanı Şaban Sarıca, Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Damar katıldı.

Tarımın ve üretimin 85 milyon ve bundan sonraki nüfus projeksiyonu da dikkate alındığında daha gözetilmesi, geliştirilmesi, kollanması gereken bir sektör olduğunun altını çizen AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı, “Çorum’umuza hep birlikte hizmet edecek, tüm STK’larımızla birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğiz” şeklinde konuştu.

STK temsilcileri ve çiftçilerin sesini duymak üzere bir araya geldiklerine vurgu yapan Yusuf Ahlatcı, “Toplantıda, çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerde karşılaştığı zorlukları ve ihtiyaçlarını anlamak için sizleri dikkatlice dinledim. Çiftçilerimiz, ülkemizin ekonomik gücünün temel taşıdır ve sizlerin emeğine olan saygımız sonsuzdur” dedi.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçilerin refahını artırmakta kararlı olduklarına işaret eden Ahlatcı, “Bu doğrultuda, çiftçilerimize destek olacak yeni projeler ve çalışmalar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Çiftçilerimiz, ülkemizin her bir köşesinde hayatımızı şekillendiren kahramanlardır” diyen Yusuf Ahlatcı sözlerini: “Onların yanında olmaya, ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşmaya devam edeceğiz. Tarımsal üretimin gücüne inanıyor, çiftçilerimizle birlikte ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde tamamladı.