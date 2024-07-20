Türkiye’de yaşanan hayat pahalılığının artarak refah seviyesinin giderek düşmesiyle birlikte imkanı olan Türk vatandaşlarının yurt dışına yerleşme seçeneğini daha çok tercih etmeye başladığı belirtildi. Türkiye’den yurtdışına göç edenlerin sayısı 714 bine çıkarken, aynı dönemde ülkemize gelen kişi sayısı 316 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yayımladığı 2023 yılı uluslararası göç istatistiklerine göre, Türkiye'den yurt dışına göç oranı rekora imza attı.

Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 35,9 azalarak 316 bin 456 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,2'sini erkekler, yüzde 45,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 101 bin 677'sini Türk vatandaşları, 214 bin 779'unu ise yabancı uyruklular oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 53 artarak 714 bin 579 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 55,2'sini erkekler, yüzde 44,8'ini ise kadınlar oluşturdu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Uluslararası Göç İstatistikleri 2023 İstatistiklerine göre Çorum, 2023 yılında aldığı göçün üç katını dışarıya yolladı. Buna göre geçen yıl 745 erkek ve 548 kadın olmak üzere toplam Bin 293 kişi Çorum’a göç etti. Aynı dönemde 2 bin 175’i erkek, Bin 706’sı kadın olmak üzere 3 bin 881 kişi ise Çorum’dan gerek başka illere gerekse yurtdışına göç etti. İlimize gelen Bin 293 kişinin 697’si Türk vatandaşı, 596’sı ise yabancı uyruklu. Çorum’dan giden 3 bin 881 kişinin Bin 606’sı Türk vatandaşı, 2 bin 275 kişi ise yabancı uyruklu. Yani başka bir deyişle Çorum’da nüfus 2 bin 588 kişi azaldı.

Ayrıca Çorum’un 528 bin 351 kişilik nüfusu içinde 521 bin 675 kişiyi Türk vatandaşları; 6 bin 676 kişiyi ise yabancı uyruklu kişiler oluşturdu.

Editör: HABER MERKEZİ