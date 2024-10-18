2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Ulusal Yarışma Takvimi açıklandı. Çorum’a 6 branşta 7 organizasyon verildi.

PERDEYİ JUDOCULAR AÇIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum’da ilk olarak 21-22 aralık tarihlerinde Liseli Gençler (kız-erkek) Judo Grup Birinciliği yapılacak. Bu organizasyon, 2024 yılının Çorum’da düzenlenecek son spor organizasyonu olacak.

2 GRUP BİRİNCİLİĞİ DAHA

Şu ana kadar açıklanan takvime göre, 2025 yılında Çorum’da organizasyon daha yapılacak. Çorum, 15-16 Şubat tarihlerinde Liseli Gençler (kız-erkek) Yüzme Grup Birinciliği, 1-4 Mart tarihlerinde ise floor curling grup birinciliğine ev sahipliği yapacak.

BASKETBOL VE FUTBOLDA YARI FİNAL

Çorum, basketbol ve futbol branşlarında yarı final gruplarına ev sahipliği yapacak. Yıldızlar (kız-erkek) basketbol yarı final grup birinciliği 18-21 Mart, yıldızlar (kız-erkek) futbol grup birinciliği ise 5-8 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

RAGBİDE İKİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Çorum, 13-18 Haziran tarihlerinde iki Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Aynı tarihlerde, küçükler (kız-erkek) ve yıldızlar (kız-erkek) Türkiye Ragbi şampiyonaları Çorum’da düzenlenecek.