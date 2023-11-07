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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ile birlikte Küçük Abdullah Sokaklarda devam eden asfalt çalışmasının inceledi. 4 yılda 400 bin ton asfalt döktüklerini açıklayan Başkan Aşgın “Şehrimizin tüm mahallelerinde asfalt sorununu önemli ölçüde çözdük. Rekor düzeyde asfalt döktük, rekor düzeyde altyapı çalışması yaptık. Hava şartları müsaade ettiği sürece asfalt ve altyapı çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” dedi.



Gülabibey Mahallesi’nde de çalışmalara hummalı bir şekilde devam ettiklerini dile getiren Başkan Aşgın “Gülabibey Mahallemizde 4 yıldız muazzam bir şekilde asfalt çalışması yaptık, mahallemizi modern yollarla buluşturduk. Gülabibeyli hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.

“ŞEHRİMİZİ İLMEK İLMEK AŞKLA DOKUYORUZ”

Altyapı ve asfalt çalışmalarını yanı sıra tretuvar çalışmalarının da yoğun bir tempoyla devam ettiğini belirten Başkan Aşgın “Kilit parke taşlarını kendi tesislerimizde üretiyoruz. Yeni yollarla ve tretuvarlarla şehrimizi ilmek ilmek aşkla dokuyoruz. Yeni yollar, yeni kaldırımlar yapmaya devam ederken aşkla çalışmaya ve gönüllere dokunmaya da devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.



MUHTAR BELLİ’DEN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli de Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Mahallesiyle ilgili dile getirdikleri taleplerinin tamamının yerine getirildiğini vurgulayan Muhtar Belli “Geçen yıl belediyemize sunduğumuz taleplerin tamamı yerine getirildi. Mahallemiz asfalt ve yolları sorun kalmayacak şekilde yapıldı. Şu anda mahallemizde kaldırım çalışmaları da devam ediyor. Yollarıyla kaldırımlarıyla çok güzel bir görüme kavuştu. Mahallemizde yapılan çalışmalardan dolayı belediyemize teşekkür ediyoruz.” dedi.