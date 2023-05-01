AKP iktidarının 20 yıldır demiryolu konusunda verdiği sözleri tutmadığını, 2023 yılı için söz verilen sözlerin de hayalden öte gidemediğini bildiren Ümit Er, “Cumhuriyetin 100. Yılı olan 2023 yılında Çorum’a demiryolu gelecekti. Ancak yatırım programına 2 bin liralık bütçe konulmuş. 2 bin lira ile Çorum’a demiryolu gelir mi? Tren işi yine fos çıktı” dedi.

Çorumluların her seçim döneminde olduğu gibi 14 Mayıs seçimleri öncesinde de kandırıldığını dile getiren Ümit Er, “Çorum halkını kandırmaya kimsenin hakkı yok. 21 yıldır hayal sattılar” ifadesini kullandı.

DALGA GEÇMEK BELEŞ…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın geçtiğimiz Çarşamba günü Kırıkkale-Çorum-Amasya-Samsun Hızlı Tren Hattının ilk etabının projesinin tamamlandığı, inşasının ise 2023 yılı yatırım programına alındığı yönündeki açıklamasının ardından Çorum siyasetinde Çorum’a demiryolu geliyor algısının yeniden oluşturulmaya başlandığını ancak yatırım programına sadece 2 bin liralık bütçe konulduğunu kaydeden Ümit Er, “Çorumlular, yıllardır özlemle demiryolunu beklerken, iktidar partisinin milletvekillerinden birisi 2022, diğeri 2023 yılında ihalenin yapılacağını söyledi. Bizler ve halkımız kime inanacağımızı bilemezken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 2030 yılını işaret etti. Artık hiçbir söze inanacağımız durum kalmadı. Görüyoruz ki 2023 yatırım programına 2 bin liralık demiryolu bütçesi öngörülmüş. Resmen milletimizle dalga geçiyorlar.

23 milyar lirası dış kredi olmak üzere 27 milyar 140 bin liraya malolması beklenen proje için 2023 yılında 1.000 lirası dış kredi olmak üzere 2 bin lira. 2 bin liranın bin lirası alt ve üstyapı, bin lirası ise müşavirlik hizmetleri için harcanacak. Çorum demiryolu projesi 2 bin liralık bütçe ile mi hayata geçirilecek. Dalga geçmek beleş…

Demiryolunu Çorum’a getirmek Millet İttifakı’na nasip olacak. İktidara geldiğimizde önceliğimiz demiryolu” diye konuştu. (Haber Merkezi)