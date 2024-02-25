HSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, Çorum'a bir hakim ve iki cumhuriyet savcısı adayının atamaları gerçekleşti.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) son kararı ile 148 hakim ve savcı adayı, mesleğe adım attı. Resmi Gazetede yayımlanan kararla Çorum'a da bir hâkim ve iki cumhuriyet savcısı adayı atandı.

Kararla, Kahramanmaraş'tan Hâkim Adayı Tolga Kağan Ceylan Çorum Hâkimliği’ne, Ankara'dan Cumhuriyet Savcısı Adayları Burak Köş ve Rümeysa Parlak ise sırasıyla Sungurlu ve Osmancık Cumhuriyet Savcılıklarına atandı.

Editör: Haber Merkezi