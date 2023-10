Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hanoğlu Konağı’nda Çorum Yerel Seçim Platformu üyeleri ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Çetin Özdaş, özellikle riskli binaların dönüşümü noktasında İstanbul’da yıllardır sürdürdüğü çalışmalara da değinerek 2024 yerel seçimlerinin ilimiz açısından önemine değindi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak ve İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü vahşete tepki göstererek sözlerine başlayan Çetin Özdaş, Türkiye Yüzyılı vizyonunda 2024 yerel seçimlerine doğru bir grup Çorum sevdalısı tarafından bölgesinin lideri güçlü bir Çorum ideali için bir silkinme, ayağa kalkma, dirilme ve dönüm noktası olarak “Çorum” ortak paydasında buluşarak “Çorum Yerel Seçim Platformu” isimli oluşumu kurduklarını, hedeflerinin ileriki dönemde dernekleşmek olduğunu anlattı.



Bu oluşumun amaç ve hedeflerinden bahsederek 2024 Mart ayında yapılacak seçimlere de değinen Özdaş; “Bölgesinin lideri güçlü bir Çorum ideali için güçlü adaylar ve güçlü yerel yönetimler oluşmasına katkı sağlamak istiyoruz. Çorumlu olmaktan gurur duyuyoruz ancak ilimizin her geçen gün küçülerek zayıfladığını görmekten de üzüntülüyüz. Çorum’un büyük bir potansiyeli olmasına, istikrarlı şekilde büyüyerek gelişmesine rağmen kendisinden daha küçük komşularının bile gölgesinde kalmasından dolayı da üzgünüz. Yozgat, Amasya, Tokat illerinin üçünü toplasanız bir Çorum etmiyor. Ancak üçünde de havaalanı var, bizde yok! İhracat rakamlarımız çok yüksek seviyede. Tarım sanayi ve turizm başta olmak üzere her türlü altyapımızın güçlü olmasına rağmen yıllardır havaalanı ve demiryolu gibi büyük yatırımlara kavuşamamamız üzüntü verici değil mi?” diye konuştu.

Çorum’un Ankara’da da büyük bir nüfus potansiyeline sahip olmasına rağmen siyaseten zayıf olmasının sorunlarının temelinde olduğunu da anlatan Çetin Özdaş, bu nedenle hakettiğimiz yatırımları alamadığımızı, platform olarak bunun önüne geçmek için hareket edeceklerini, bunun için ilk başta güçlü yerel yönetimler oluşturma adına güçlü adayların ortaya çıkmasını sağlayacaklarını, ancak güçlü adaylar çıkmaz ise kendisinin de aday olmayı düşündüğünü dile getirdi.

Belediye’nin geçmişten beri önemli ve güzel işler yaptığını, bunu daha ileri noktalara taşıyarak büyükşehir olma hedefi ile yola çıktıklarını ve bunun için Çorumlunun sesini daha gür duyurması gerektiğini belirten Özdaş, “Son dönemde önemli gelişmeler yaşanıyor. Ancak Çorumun bölgesinin lideri güçlü bir il olması anlamında gücümüz hala çok zayıftır. Hızla gelişen ve adeta illerin birbirleriyle yarıştığı bir zamanda, hızla dönen değişen dünyada Çorumun gelişme hızı yetersizdir. İktidarıyla muhalefetiyle birlikteliğimiz çok zayıftır. Siyasetçilerimizin bir kısmı kısır çekişmelerde, küçük hesaplarda ve genelde halktan kopuk olmuşlardır. AK Parti iktidarında Çorum’da gelişmiştir. Bu noktada ilimizin gelişmesinde taş üstüne taş koyan tüm siyasetçilerimize idarecilerimize çok teşekkür ederiz. Ancak bir gerçekte var ki Çorum’umuz iktidardan yeterince istifade edememiştir. Geçmiş yıllar olumsuzluklarına rağmen siyasi ve idari iyileşmeler var ise de istenen seviyede değildir. Özet olarak değindiğimiz üzüldüğümüz şikayetçi olduğumuz konularda şikayetçi olmanın ötesine geçerek bizler Çorum sevdalıları olarak daha fazla gecikmeden siyasette daha aktif ve daha güçlü olmak zorunda olduğumuz noktasında artık harekete geçmeliyiz diye bir karar aldık. Önümüzde 2 seçeneğimiz vardır. Ya siyasete seyirci kalmaya ve giderek küçülmeye devam edeceğiz ya da Çorum yerelinde belediyelerimizde ve başkentte iktidarda, hükümette ve devlette en üst seviyelerde çok güçlü siyasi temsilcilerimizin olmasını sağlayarak bölgesinin en güçlü lider ili olmaya çalışacağız. Platformun kuruluşu Çorum’un şahlanışı için bir milattır. Hep birlikte geleceğe ve daha yükseğe birlikte taşımalıyız” dedi.

Güçlü bir Belediye’nin Çorum’un gelişimine de katkı sağlayacağını hatırlatarak kendisinin yaptığı çalışmaları da anlatan İnşaat Mühendisi Özdaş; “Çorum Belediyesi’nin öncelikle Büyükşehir Belediyesi statüsünde olmasını ve bölgesinin lideri il olmasını hedefledik. Bu noktada henüz bize katılmamış olan tüm Çorum sevdalıları kardeşlerimiz ile güç birliği yaparak, platformu genişleterek Çorumu büyütmek istiyoruz. Çocuklarımıza başta şehir içi trafik, ulaşım, otopark vb. imar ve deprem riskli yapılar sorunlarını büyük ölçüde çözmüş, güçlü, müreffeh bir Çorum bırakmak istiyoruz. Bu anlamda oluşturduğumuz platforma destek bekliyoruz, verilecek destek güçlü müreffeh Çorum hedeflerimizin gerçekleşmesini kolaylaştıracaktır. Platformumuz farklı siyasi görüşlerden mesleklerden ancak Çorum sevdalısı, şaibesiz, temiz, dürüst, sevilen, sayılan kişilerden oluşmaktadır. Her siyasi partiye ve görüşe eşit mesafedeyiz. Platform Çorum Sevdalısı olan, ilkeleri olan herkese kapımız açık olup halkamızı genişleteceğiz” şeklinde konuştu.