Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, önceki akşam Sözcü TV’de canlı olarak yayınlanan “Başkent Kulisleri” programında, “Geçen gün Çorum’daydım, İl Başkanımız söylüyor; Çorum’un ilçelerinin yarısında cezaevi şantiyesi varmış. Çorum, yatırım şehri olacakken cezaevi şehri oluyor.” diye konuştu.

Programı yöneten Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ise, “Mehmet Yolyapar duysun, Çorum Haber Genel Yayın Yönetmeni…” şeklinde espri yaptı.

"ANADOLU'NUN GÜNDEMİ AÇLIK VE YOKSULLUK"

Türkiye’de çiftçinin, emeklinin, asgari ücretlinin açlık sınırında yaşadığını anlatan ve Anadolu’nun gündeminin açlık ve yoksulluk olduğunu vurgulayan Arıkan, “Bugün Türkiye’de asgari ücretin 78 bin lira olması gerekir. Efendim bu parayı nereden bulacaksınız diyorlar. Türkiye’de kaynak problemi yok, Türkiye’de kaynakların paylaşım problemi var.” şeklinde konuştu.

Saygı Öztürk, cezaevlerinin doluluğundan ötürü zaman zaman genel affın gündeme geldiğini belirterek Arıkan’a bu konu hakkındaki görüşlerini sordu.

Arıkan, “Af gelebilir ancak adil bir şekilde bunun dağılımı yapılması gerekir. Uygulamaların adil bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum.” diye cevap verdi.

Türkiye’nin her tarafında cezaevi yapılmaya devam edildiğini dile getiren Arıkan geçtiğimiz günlerde Çorum’a yaptığı ziyareti anlatarak, şunları söyledi: “Geçen gün Çorum’daydım il başkanımız söylüyor Çorum’un ilçelerinin yarısında cezaevi şantiyesi varmış. Çorum cezaevi şehri oluyor, Çorum yatırım şehri olması gerekir.”

Programda Saygı Öztürk de “Mehmet Yolyapar duysun Çorum Haber Genel Yayın Yönetmeni” yorumunu yaptı.