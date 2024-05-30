Çorum’un Ortaköy ilçesinde üzerine taş düşen kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre Esma E.(58) ikametinin bahçesinde çalıştığı esnada bahçe duvarında bulunan yaklaşık 30 kiloluk taş üzerine düştü.

Sağlık ekiplerince Ortaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Esma E., doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

-Kestiği ağacın altında kaldı

Sungurlu ilçesinde kavak ağaçlarının kesimini yapan Kadir K.(43), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

-Merdivenlerden düşen kişi yaralandı

Merkeze bağlı Hatapbabaoğlu Köyü’nde ikamet eden (76) evinin merdivenlerinden düşerek yaralandı.

Kargı ilçesinde ikamet eden Gülbahar A.(81) evinde düşerek yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Editör: HABER MERKEZİ