Çorum Emniyet Müdürlüğünce kentte bulunan bazı güzergahlarda farklı şubelerden ekiplerin katılımı ile asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı farklı birimlerin katılımı ile Eşref Hoca Caddesi ile Dr. İlhan Gürel Caddesi’nde gerçekleştirilen uygulamaları Çorum Valisi Mustafa Çiftçi yerinde denetledi.

Uygulama kapsamında durdurulan araçlarda polis ekiplerince detaylı arama yapılırken, aynı zamanda GBT sorgulamaları da yapıldı. Çiftçi, yapılan uygulamalarla sürücüleri bilgilendirirken, Trafik Şube ekiplerince durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlara çikolata ikramında bulunuldu.

Uygulamaya Çorum valisi Mustafa Çiftçi2nin yanısıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülsür ve Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürleri’de katıldı.

Çorum’da huzur ve güvenliğin üst seviyede sağlanması emniyet ve asayişin tesis edilmesi için, şehrin muhtelif yerlerinde emniyet asayiş uygulamaları gerçekleştiriidiğini kaydeden Vali Çiftçi, “Tabi sadece ana caddeler üzerinde değil tali caddelerde, sokaklarda, umuma açık park ve bahçelerde de emniyet asayiş uygulamalarımız devam ediyor.

Bu uygulamalarımıza sadece asayiş ekiplerimiz değil zaman zaman Yunus ekiplerimiz, Trafik Şube ekiplerimiz, Narkotik Suçlarla Mcadele Şube ekiplerimiz, Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerimiz hatta bazen Terörle Mücadele Şube ekiplerimizde destek veriyorlar” dedi.

“Amacımız ilimizin emniyetini, asayişini, güvenliğini daha üst seviyelere çıkartmak. Daha huzurlu ve yaşanabilir bir kent için elimizden gelen gayreti ortaya koymaktır” diyen çiftçi, “Bu uygulamalar emniyet müdürlüğümüz tarafından uzun zamandır devam ettiriliyor.

Ben 2020 yılında, 2021 yılında, 2022 yılında da bu tür uygulamaların yapıldığını biliyorum. Son zamanlarda insanlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak, şu andaki mevcut uygulamaları iki katına çıkarttık. Dolayısıyla istiyoruz ki suç işlemeye meyilli olanlar polisin nerede karşılarına çıkacaklarını kestiremesinler.

Her zaman için bu caydırıcılığı sağlayalım istiyoruz. Mesela 2020, 2021, 2022 yıllarında uygulamalarda elde ettiğimiz kesici-delici aletler, pompalı tüfekler ve tabancalarla kıyaslama yaptığımız zaman, 2021 yılında 2020 yılına oranla iki katı malzeme ele geçirmiştik. 2022 yılında da 2020 yılına kıyaslandığında tam üç katı tabanca, tüfek, kesici-delici aletler ele geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bu da uygulamaların ne kadar isabetli olduğunu, ne kadar amaca hizmet ettiğini göstermesi açısından olumlu bir tablo diye düşünüyorum” dedi.

Vali Çiftçi, Narkotik Suçlarla mücadele konusunda Çorum’un iyi bir noktada olduğunu belirterek, “Şu anda Türkiye sıralamasında ilimiz narkotik açısından 56. sırada. Yani bizden daha iyi durumda olan 25 il var.

Bu noktada da emniyet müdürlüğümüz önceden çalışmalarını yapmıştı. Bunun neticesinde de değişik adreslere eş zamanlı operasyon yaptılar. Amacımız zehir tacirlerine geçit vermemek. İlimizi narkotik açısından da güvenli iller sıralamasında daha üst sıralara taşıyabilmek” dedi.

Türkiye’nin yerli ve milli aracı TOGG’un yarın Çorum’a geleceğini belirten Vali Çiftçi, “Saat 11.00’da ilimize gelecek. Valilik önünde sergilendikten sonra belediye başkanımızla beraber bir şehir turu atacağız. Daha sonra da Kadeş Barış Meydanı’nda halkımızın ziyaretine açacağız. Vatandaşımız içine bakabilecek, bagajına bakabilecek. Yerli ve milli aracımızı inceleyebilecek. Heyecanla yerli ve milli aracımızı bekliyoruz” dedi.

Otomobilleri uygulama noktasında aranan vatandaşlar ise emniyet tarafından yapılan çalışmalara destek vererek, uygulamaların arttırılarak devam ettirilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Vali Çiftçi’nin de katıldığı uygulama esnasında durdurulan iki araçtan bir uzun namlulu tüfek, bir adet kıru sıkı tabir edilen tabanca ile tabancaya çok sayıda mermi ele geçirildi.

(Tugay Göktürk)