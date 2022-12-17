Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde 713 milyon 836 bin liralık tarımsal destek ödemesini cuma günü üreticilerin hesaplarına yatırdı. AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da Çorum'daki çiftçilere 4 milyon 901 bin liralık ödeme yapıldığını açıkladı.

Milletvekili Ceylan, "Çiftçilerimizin her daim yanında olmaya devam ediyoruz. Türkiye genelinde 713 milyon 836 bin liralık tarımsal destek ödemeleri çiftçilerimizin hesabına yatırıldı. Çorum'da da çiftçilerimize 4 milyon 901 bin 472 lira ödeme yapıldı. Bu ödemelerin 1 milyon 761 bin lirası hayvan genetik kaynakları koruma desteği, 2 milyon 228 bin lirası hastalıktan ari işletme desteği, 630 bin lirası hayvan hastalıkları tazminat desteği, 20 bin lirası kırsal kalkınma yatırımları desteği olarak hesaplara yatırıldı. Üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

