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Çorum Ülkü Ocakları olarak göreve geldikleri günden beri her yıl düzenli olarak yürüttükleri ve çocuklar üşümesin diye geleneksel hale gelen “Bir Bot Bir Mont” kampanyasını bu yıl da düzenlediklerini söyleyen Tosik, “Artık geleneksel hale getirdiğimiz kampanyayı tamamlamanın sevinci içindeyiz.

İhtiyaç sahibi çocuklarımızın yüreğini ısıtmak, bir nebze de olsa onların mutluluğuna vesile olmak paha biçilemeyecek bir huzur ve mutluluk kaynağı oldu. Onların yüzündeki tebessümü, yüreğindeki sıcaklığı hissettik ve böyle bir hizmete bizleri vesile kıldığı için Rabb'imize şükrettik. Bu vesileyle, kampanyamıza katkı sağlayan, dualarında bizleri unutmayan bütün gönüldaşlarımıza teşekkür ediyor, bu süreçte özveriyle çalışan teşkilatlarımıza da şükranlarımı sunuyorum” dedi.