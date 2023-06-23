Boğazkale’deki Aşıkoğlu Otel ve Turistik Tesisleri’nin Sahibi Cengiz Aşıkoğlu, yakın dostu olan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, Sungurlulu Gökhan Yazgı’nın Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olmasını, Çorum turizmi ve kültür-sanat hayatı açısından büyük bir memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Çorum’un, paha biçilmez tarih hazinelerine sahip olmasına rağmen turizmden hak ettiği payı alamadığını ifade eden Cengiz Aşıkoğlu, “Bakan Yardımcımızın, Çorum turizminin canlandırılması adına azami desteği vereceğine inanıyorum. Turizmciler olarak şimdi çok daha umutluyuz” diye konuştu.