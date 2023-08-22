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Başkan Başaranhıncal, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Arif Pehlivan’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Başaranhıncal, şehrin huzur ve güveni için canla başla çaba gösteren emniyet teşkilatıyla her zaman uyumlu bir işbirliği içerisinde olduklarını ve bundan sonrada aynı uyum ve işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Çorum için birlikte çalışmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.