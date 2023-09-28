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Göreve geldikleri günden itibaren şehrin kültür, turizm ve tarihine yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Aşgın, tarihi meydan projesiyle Çorum’un tarihi silüetine yeniden kavuşacağını dile getirdi. Başkan Aşgın, “Tarihi meydan projemiz için çalışmalara başladık. o projenin bitmiş halinin hayali beni çok heyecanlandırıyor. Tarihi meydan projemizin toplam alanı 14 dönüm. Bu, 14 dönümün 6,5 dönümlük kısmını Halkbank, Ziraat Bankası, eski otobüs duraklarının olduğu alandan oluşuyor. 6,5 dönümlük kısmı bu yılın sonunda inşallah tamamlamış oluyoruz.” dedi.