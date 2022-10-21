Çorum Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Öncelikli olarak Tabip Odası’na Anayasa’da verilmiş başlıca görev ve yetkilerini hatırlatmak isteriz.

Hekimlerin haklarını korumak, yeni haklar alınması için mücadele etmek. Hekimlerin mesleki gelişimlerini (mezuniyet sonrası eğitim, sürekli eğitim gibi) sağlayıcı çalışmalar yapmak. Tıp etiğini korumak, geliştirmek. Tıp etiğine aykırı davranışlarda bulunan hekimleri uyarmak ve cezalandırmak. Ülkenin sağlık politikaları hakkında fikir üretmek, bu görüşleri yetkililere iletmek. Halk sağlığını koruyucu, geliştirici çalışmaları yürütmek ve bu konunun diğer tarafları ile işbirliği yapmak.

Ülkede yaşanan bunca ekonomik kriz varken, insan sermayesi büyük bir hızla kaybedilirken, özellikle genç doktorlarımızın öncelikli hedefi yurt dışına gitmek olmuşken, halkın sağlık hizmetlerine ulaşması gün geçtikçe zorlaşırken, sağlık personelinin çalışma şartları katlanılamaz hale gelirken Tabipler Birliği’nin enerjisini harcayacağı yer siyaset alanı mıdır? Asıl problemlerimiz en acil şekilde çözüm beklerken, izlenmesi gereken yol bu mudur?

Doktorları ‘kazandığı parayı azımsayan’ meslek sahipleri olarak algılatan bir yaklaşımla savaşırken, algı yönetimi ile gerçekler bu kadar çarpıtılırken, TSK ile ilgili bu açıklama yapılarak nereye varılmak istenmektedir?

İstenilen hakların kazanılması, halk sağlığının geliştirilmesi, Tabip Odalarının üye sayılarını arttırmaları yani örgütlü mücadelenin gücünü arttırmakla olacaktır. Halk nezdinde kutsal bir kurum olan TSK ile ilgili yapılan açıklamalar hem halkımızı hem de doktorlarımızı üzmektedir.

Çorum Tabip Odası Yönetimi olarak, Tabipler Birliği Başkanının, ülkenin en değerleri kurumlarından TSK ile ilgili yaptığı açıklamaları doğru bulmuyoruz ve bu tavrı kınıyoruz.” (Haber Merkezi)

