Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla’yı da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Av. Muzaffer Külcü, ziyaretleriyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde değerli milletvekillerimizi ziyaret ederek, kendilerini tebrik ettim. Milletvekillerimiz şüphesiz çok kıymetli bir emanet taşıyorlar. 5 yıl boyunca aziz milletimiz adına milli iradenin tecelligahı olan gazi Meclisimizde temsilcimiz olacak, Çorum için ter dökecekler. Seçim kampanyası boyunca Çorum için hedeflerini, ideallerini anlatarak oyunuza talip oldular. Hemşerilerimiz de kendilerine güvenerek yüce emanetini şahıslarına tevdi etti.

Milletvekillerimizin yükleri çok ağır. Elbette çok yorulacaklar. Kendilerine duacıyız. Rabbim yardımcıları olsun. Bundan sonra artık bizim üzerimize düşen; tüm şehir olarak seçim duygularını geride bırakıp, ‘sevdamız Çorum’ diyerek hep birlikte el ele verip daha güzel, daha müreffeh, daha yaşanabilir bir Çorum için mücadele etmek olmalıdır. Daha güçlü, daha aydınlık yarınlarımızı hep birlikte inşa edelim diye temenni ediyorum.

Siyaset kurumu, sivil toplum örgütleri, medyası ve her bir ferdiyle ortak hedefler etrafında bütünleşmiş bir Çorum’un geleceğinin çok daha güçlü olacağına, bunu birlikte başaracağımıza ve el ele verdiğimizde çok daha güçlü olacağımıza yürekten inanıyorum. Kıymetli milletvekillerimizi bir kez daha tebrik ediyor; hayırlı, başarılı çalışma ve hizmetler diliyorum.”