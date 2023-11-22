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Aynı zamanda Çorum Futbol Kulübü’nün Onursal Başkanı olan Muhsin Dere, kalabalık bir partili grubu eşliğinde AK Parti Çorum İl Başkanlığı’na gelerek adaylık başvurusunu yaptı.

Uzun süredir adaylığının merak edildiğini kaydeden Dere, “Her şeyin bir zamanı vardı. Şimdi bir evladınız, kardeşiniz olarak sizlerin huzurundayım. 23 yıllık bürokrasi hayatım boyunca devletimizin uygun gördüğü, milletimizin emaneti olan makamlarda çalıştım. 2018 yılından 2023 yılına kadar da 5 yıllık süreçte Milli Savunma Bakanlığında Bakan Yardımcısı gibi devletimizin en üst kademelerinde görev alma onurunu yaşadım. Bilmenizi isterim ki, beni bu yola revan eden, akıl ve mantıktan ziyade gönüldür.



Gönlümüzde bir hizmet sevdası Yüreğimizde bir memleket davası vardı.

Memlekete yar olmaya, gönüllerde var olmaya geldik. Şehrimize yeni tertemiz ak bir sayfa açmaya geldik” dedi.

Sungurlu OSB’de 2022 Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından savunma sanayii fabrikalarının temelinin atıldığını anımsatan Dere, “Nasıl ki; Sungurlu OSB’de 1 yıl içerisinde 50’den fazla parsel tahsisi yapılmış ve fabrikaların temeli atılmışsa, hatta bugün bu fabrikalar seri üretim aşamasına gelmişse, inşallah Çorum’umuzda da ilgili kurumlarla koordinasyon halinde 2. ve 3. OSB’lerimizi kuracak Çorum’u büyük bir sanayi üssüne dönüştüreceğiz.



Çorum’un; Üçtutlar, Bahçelievler, Buharaevler, Ulukavak, Mimar Sinan, Gülabibey, Kale, Karakeçili, Çepni, Akkent, Yavruturna, Yeniyol, Kunduzhan, Çöplü ve Bayat’ın her bir mahallemize ayrı ayrı proje üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

Çorum’un batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine hazırladıkları projeleri hayata geçireceklerini kaydeden Dere, “Şehrimizin; sanayi, ulaşım, kentsel dönüşüm, alt yapı, üst yapı, sosyal yaşam alanlarında, kültür ve turizme ilişkin tüm sorunlarını ortadan kaldıracağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içinde, tüm sıkıntıların üstesinden geleceğiz.



Hep beraber Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği tek vatan, tek bayrak, tek devlet ve tek millet ilkesi doğrultusunda; hızla büyüyen, gelişen, kalkınan, huzurlu, istikrarlı, daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir Çorum için tüm gayretimizle çalışacağız.

Temiz siyaset, iftiralardan ve karalamalardan uzak bir anlayışla şehrimize hizmet etmek tek gayemiz olacaktır” dedi.