1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren, Çorum’daki Basın İlan Kurumu iş ve işlemleri, Samsun Şubesi tarafından yürütülecek.

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, teknolojik bakımdan çok önemli atılımlar yaptıklarını hatırlattığı açıklamasında, şube sayısının azaltılma gerekçelerini ayrıntılı olarak anlattı.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, BİK Çorum Şube Müdürlüğü kapatılarak, Çorum, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yeniden Samsun Şube Müdürlüğü’ne bağlandı.

1 Ağustos’tan itibaren Samsun’a bağlı Amasya, Sinop ve Tokat illerinin yanı sıra, Çorum, Ordu ve Yozgat’la ilgili işlemler de Samsun Şubesi’nden yürütülecek.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Kurum’un işlevini ve son yıllarda sağladığı teknolojik atılımları anlatırken, şube sayısının azaltılması konusundaki gerekçelerini özetle şöyle ifade etti:

“EŞİTLİK, SÜREKLİLİK, ÖLÇÜLÜLÜK”

“Hâlihazırda bir nevi bölge müdürlüğü şeklinde 28 fiili şube ve bunlara bağlı 53 şube bulunmaktadır. Bu şekilde işleyen bir teşkilat yapısında Kurumumuzun sunmakta olduğu hiçbir hizmet aksamamış, bilakis resmi ilan yayınlama hakkını haiz süreli yayınların sahaya yönelik talep, ihbar, şikâyet ve mutat olmak üzere idari, bayi-baskı ve abone denetlemeleri ve sair vazifeler tam olarak en hızlı şekilde yerine getirilmiştir. Böylece Basın İlan Kurumu eşitlik, süreklilik ve ölçülülük ilkelerinin rehberliğinde resmi ilanlara aracılık etme kamu görevini gelişen teknolojiye uyarlamıştır.

Gelinen aşamada fiili şubelerin sayısının fazla olduğu dahi görülmüştür.

Dünya ve ülkemizdeki gelişmelere paralel olarak Kurumumuz bilgi teknolojileri yazılım ve donanımlarına önemli kaynaklar ayırmak suretiyle yürütmekte olduğu kamu hizmetini daha hızlı, verimli, kaliteli, şeffaf ve erişilebilir hale getirmiştir.

“HER ŞUBEYE EN AZ 17 PERSONEL”

Kurumumuzda toplam 253 kamu personeli istihdam edilmektedir. Bu durumda Şubelerimizin ortalama personel sayısı 9’dur. Bazı Şubelerimizdeki personel sayısı 4’e kadar düşebilmektedir. Bu durum Şubelerimizin insan kaynakları planlamasında çeşitli zorluklar doğurmakta, bir iş kalemini bilen personelin hastalık, yıllık izin vs. gibi durumlar nedeniyle Şube hizmet ofislerimizde bulunamaması dolayısıyla ilgili işin aksamasına neden olabilmektedir.

Yaptığımız araştırmalar ve modellemeler göstermiştir ki; iş ve işlem hacmi düşük, personel sayısı az olan Şubelerin bazı diğer Şubelerle birleştirilerek Şubelerdeki ortalama personel sayısının 17’ye çıkarılması, bu surette ilan, kontrol, muhasebe, basınla ilişkiler vs. konularında uzmanlaşmaya gidilmesi, böylece Genel Müdürlük Servis Müdürlükleriyle tam bir uyum içerisinde çalışılmasının temini ile bölgelerinde daha etkili bir çalışma yürütülebilecek kapasitede Şube Müdürlüklerinin teşekkülü sunulan kamu hizmetinin aksamasına mahal vermeden en yüksek verimin alınmasını mümkün kılacaktır.

“KAMU HARCAMALARINDA TASARRUF”

Diğer taraftan fiziki şubelerin kira, elektrik, su, ısınma gibi sabit masraflarında tasarruf yapılarak bu surette Türk basınına yeni alanlarda ve daha kaliteli hizmet üretilebilmesini teminen daha çok kaynak ayrılabileceği hususu değerlendirilmektedir.

Dolayısıyla, iş-işlemlerinin bir başka şube eliyle gördürülmesinde herhangi bir idari-teknik sakınca bulunmayan belli Şubelerin bir başka Şubeye bağlanması vesilesiyle tasarruf sağlanacağı öngörülmüştür. Nihayetinde teknolojinin geldiği hâlihazırdaki seviye ve 2023 yılı içerisinde Kurumumuzun donanımlarının yenilenmesi, veri depolama kapasitesinin artırılması, yazılım güvenliği uygulamalarının geliştirilmesi ve kullanılmakta olan yazılımların daha da iyileştirilerek hızlandırılması göz önüne alındığında idari işleyişteki usul ekonomisi ve kamu harcamalarında tasarruf ile idarenin bütünlüğü ve ölçülülük ilkelerinin ışığında Anayasa’dan kaynaklanan idarenin yerindelik hakkına istinaden güne uygun yeni bir takım organizasyonel düzenlemelerin yapılması zorunlu hale gelmiştir.”