Anayasa Mahkemesi heyetinin, kardeş Azerbaycan’ın başkenti Bakü’yü ziyaretine katılan AYM Başkan Vekili, hemşehrimiz Hasan Tahsin Gökcan, Türk Şehitliği’nde orada yatan Çorumlu şehitleri görünce çok duygulandı.

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi, hemşehrimiz Cahit Bağcı ile birlikte Türk Şehitliği’ni ziyaret eden Hasan Tahsin Gökcan, duygularını ÇORUM HABER’le paylaştı. Gökcan, “Şehitlik’te Çorumlu şehitlerimizle karşılaşmak ve onları anmak, bizi hem onurlandırdı, hem de hüzünlendirdi” dedi.