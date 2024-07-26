Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Demirci, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda şöyle dedi:

“Gazetecilik mesleğine gönül veren siz değerli basın mensuplarımız, toplumu bilgilendirme ve aydınlatma görevini büyük bir özveri ve fedakârlıkla yerine getiriyorsunuz. Özgür ve bağımsız bir basın; güçlü, sağlıklı ve demokratik bir toplumun teminatıdır. Bu önemli günde tüm basın mensuplarına başarılar ve kolaylıklar diliyorum.

Türk basınından sansürün kaldırılmasının 116. yıl dönümünde, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.”