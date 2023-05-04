Narkotik timler tarafından il merkezinde uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda Türk ceza kanunun 188 maddesinden yer alan uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısın üst araması, evinde yapılan aramada 35,39 gram sentetik kannabinoid maddesi, 8,89 gram metamfetamin maddesi, 9,26 gram extacy maddesi, 2 adet tüfek ve 4 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 2 adet payp ele geçirilmiştir.

Emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı; uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L tipi cezaevine gönderildi.