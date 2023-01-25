Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmada, Çorum’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı tespit edildi. Bu gelişme üzerine harekete geçen NARKOTİM ve KOM ekipleri takibe aldıkları iki araca operasyon düzenledi. Araçlarda yapılan adli aramalarda 7 bin 166 tablet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, "uyuşturucu madde nakli ve ticareti" suçu şüphesiyle adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.