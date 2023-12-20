Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen şok denetimlerde polis ekipleri kafeler, araçlar ve caddelerde denetim gerçekleştirdi. 13-20 Aralık tarihleri arasında yapılan şok uygulamasında 2 bin 441 kişi sorgulanırken 13 tabanca, 5 av tüfeği, 4 adet kesici ve delici alet, 65 adet fişek, 219 adet sentetik ecza maddesi ile 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde ise 511 araç kontrol edilirken 10 araç sürücüsüne 118 bin 156 TL idari para cezası uygulandı.