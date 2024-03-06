Turhal İlamat ve İnfaz Bürosunca, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, görevi yaptırmamak için direnme, tefecilik yapmak suçlarından 5 ayrı aranması olan ve bu suçlardan toplam 9 Yıl 11 Ay 22 Gün hapis cezası bulunan M. A. (48), yapılan 4 aylık çalışma sonucu Akkent Mahallesinde saklandığı ikamette, Hırsızlık suçundan aranan ve 5 yıl hapis cezası bulunan İ.G., ise polis kontrolleri esnasında Çorum Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Emirliği ekiplerince yakalandı.

İki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör: HABER MERKEZİ