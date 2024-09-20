Çorum Özel Hastanesi, sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınlarıyla etkili iletişim kurma becerilerini geliştirmek amacıyla kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Eğitim, hastane yönetiminin hasta memnuniyetini artırma ve sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Programda, sağlık sektöründe iletişimin önemi vurgulandı ve sağlık çalışanlarının hasta ve yakınlarıyla ilişkilerini güçlendirmeleri hedeflendi. Kurumsal Eğitim Uzmanı Naci Murat Servi tarafından verilen eğitimde, empati kurma becerisine de özel önem verildi. Empatinin, hastaların kendilerini daha iyi ifade etmelerini ve ihtiyaçlarını rahatça dile getirmelerini sağladığı belirtildi.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi. Katılımcılar, eğitimden memnun kaldıklarını ve öğrendiklerini günlük pratiklerine entegre etme konusunda istekli olduklarını ifade etti. Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, bu tür eğitimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve sağlık çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Bilgili, etkili iletişimin hasta memnuniyetini artırmadaki önemine dikkat çekerek, eğitim programının sadece sağlık çalışanları için değil, hasta ve hasta yakınları için de faydalı olacağını vurgulayarak, “Çorum Özel Hastanesi, sağlık sektöründe fark yaratmaya ve benzer eğitim programları düzenlemeye devam edecektir. Bu tür eğitimlerin sağlık çalışanlarının motivasyonunu artırdığı ve hasta-hasta yakını ilişkilerini güçlendirdiği gözlemlenmiştir” dedi.

Editör: SELDA FINDIK