Oda üyelerini Dubai’de 9-12 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Automechanica Fuarı’na götürecek olan Başkan Uzun, amaçlarının oda üyesi esnafın bilgi ve becerilerini artırmak, yeni pazar alanları keşfetmelerini, teknolojinin geldiği son durumu ve yenilikleri görmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Başkan Uzun’un verdiği bilgiye göre; 3 gece 4 gün boyunca 5 yıldızlı otelde konaklama ve kahvaltı imkanının sağlanacağı geziye katılmak isteyenler Oda Başkanlığına başvurabilecek. Katılımcılar için kişi başı toplam 1.175 Euro ücret belirlenirken, otelde konaklama ve kahvaltı, İstanbul çıkışlı direkt gidiş-dönüş uçak bileti, havalimanı transferleri, fuar transferleri, jeep safari + akşam yemeği, tekne turu + akşam yemeği, vize ve seyahat sağlık sigortası gibi hizmetlerin tamamı bu ücrete dahil olacak.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, gezide oda üyelerinin Dubai sanayisini yakından görme ve tanıma fırsatı bulacaklarını söyledi.

Dubai gezisine katılmak isteyenler 0532 476 2990 nolu telefondan bilgi alabilecek.

Editör: HABER MERKEZİ