Anma etkinlikleri kapsamında Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Konferans Salonu’nda “Sinevizyon – Belgesel Gösterimi” yapıldı.

Belgesel gösterimine siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“Ekinler Kan İçindeydi” adlı belgesel filmin gösterimi öncesi Platform Basın Sözcüsü CHP Belediye Meclis Üyesi Avukat Ahmet Özdel bir konuşma yaptı.

Özdel, anma etkinliklerinin temel iki amacı bulunduğunu belirterek, katliamın bir insanlık suçu olduğuna dikkat çekti.

Ahmet Özdel konuşmasında şunları söyledi:

“Birincisi katliam insanlığa karşı suçtur ve zaman aşımı işlemez o nedenle tüm devlet arşivleri yeniden açılmalı ve gerçek sorumlular yargılanmalıdır. Çünkü “Çorum Katliamı” dava dosyalarının tamamı; basit adi bir olay olarak görülmüş, tetiği çekenler bulunmuş gibi yapılarak göstermelik yargılamalar yapılmıştır. Oysa bu yargılamalarla asıl ortaya çıkarılması gereken husus bu katliamı örgütleyen hangi güçler, odaklar ve sistem bunun tespiti ve yargılanması gerekir.”

“ÇORUM’A BİR BARIŞ ANITI DİKİLSİN”

“İkinci temel talebimiz ise Çorum’a bir barış anıtı dikilmesidir. Bizler her şeyin iyi olmasını isteyen insanlarız. Kardeşlikten, sevgiden, eşitlikten, hoşgörüden başka gücü olmayan insanlarız. Kardeşliğin, barışın mahalleden, sokaktan başladığına inanan insanlarız. Bizler her şey güzel olacak diyen gençlere inanan insanlarız. Bu nedenle farklılıklarımızı kabul ederek eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve insan hakları düzleminde birleşeceğiz. Eşit, özgür, demokratik bir ülkede tüm hak ve özgürlüklere sahip bir vatandaş olarak barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Bu nedenle barış ve kardeşlik diyoruz. Aynı duygularımızı bu yıl da tekrar ediyoruz.” (Haber Merkezi)