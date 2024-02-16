2011 yılından itibaren Çorum Müzesi bünyesinde bulunan ve dünyadaki tek “Yatılı Müze Eğitim Atölyesi” olan “Çorum Müze Çocuk Eğitim Atölyesi” yeni konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Çorum Valiliği bünyesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün himayesinde düzenlenmiş olan “Uygarlığın İzinde Kültür ve Sanat Buluşmaları" projesi kapsamında Çorum Toprak Sanayi Ortaokulu konuk oldu. Öğrencilere Müze Uzmanları Arkeolog Özge Eren, Arkeolog Burcu Çorapçı ve Müze Araştırmacısı Çiğdem Acar refakat ederek eğitim verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “2011 yılından bugüne değin Çorum Müze Müdürlüğü’nce gerek il içinden, gerekse il dışından her yaş grubuna eğitim verilmektedir. Müze uzmanları eşliğinde müze gezileri yapılarak müzemiz tanıtılmaktadır. Atölye içinde yer alan Hitit Evinde buğday öğüttürülüp Hititler anlatılmakta, her yaş grubuna göre boyama, kil heykel, kil tablet, çini, Hitit kıyafetleri gibi birçok etkinlik yapılmaktadır. Aynı zamanda çocuklara müze bahçesinde drama eğitimleri verilerek, kazı havuzlarında arkeoloji bilimi tanıtılırken, ‘minik arkeolog’ belgesi verilmektedir” denildi.

Editör: HABER MERKEZİ