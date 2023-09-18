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Altınkaya Arena’da sabah kahvaltısı ile başlayan programda konuşan MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Hüseyin Öztürk, “Çorum olarak yatırım yapmakta yeni işbirlikleri kurmakta ve sektörler arası bağlantıları güçlendirmekte büyük bir heyecan duyuyoruz. Burada birlikte başarabileceğimiz birçok şey var ve bu potansiyeli harekete geçirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Çorum’un tarih boyunca zengin kültürü, tüccar geleneği ve yenilikçi ruhuyla öne çıkmış bir şehir olduğunu kaydeden Öztürk, “Bu coğrafi konumumuzun ve potansiyelimizin farkındayız ve işbirliğiyle elde edeceğimiz sonuçları hayal edebiliyoruz.

Bugün burada bulunan her biriniz, kendi sektörlerinizde lider konumda olan başarılı iş adamları ve girişimciler olarak biliniyorsunuz. Sizler, ekonomik kalkınmanın itici gücü ve ülkemizin geleceğine şekil veren önemli aktörlersiniz.

Bugün, iş görüşmeleri ve kaynaşma programı aracılığıyla, birbirimizi daha yakından tanıma ve işbirliği potansiyelimize odaklanma fırsatı yakalayacağız. Bu etkinlik, sadece kişisel bağlarımızı güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunacak somut projelerin temellerini atacak.

İş dünyasında başarılı olmak, elbette kişisel çabalarımızı gerektirir. Ancak gerçek başarı, ortak hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaktan geçer. İşte bu nedenle, bugün burada bir araya geldik. Güçlü bir ağ oluşturmak ve işbirliği yapmak, hem şirketlerimiz hem de ülkemiz için büyük bir değer yaratmanın anahtarıdır” dedi.

Etkinlik kapsamında MÜSİAD’ın Çorum ve Tokat üyeleri karşılıklı istişarede bulunurken, Tez Oluklu Mukavva, Makenas Akyol Deri, Saga Fresh ve Golonya fabrikaları ziyaret edildi.