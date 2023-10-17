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Her yıl gerçekleşen yöresel ürünler sergisi, bu sene de Vanyolu Caddesi’nde kurulan stantlarda sergileniyor. 22 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek olan organizasyona Erciş halkı yoğun ilgi gösterdi. Yöresel ürünler standında gıda, kuruyemiş, zücaciye, kozmetik, hediyelik eşya, bıçak çeşitleri, mutfak aletleri gibi birçok ürünün sergilendiğini dile getiren organizatör Akın Göral, “Erciş ve civarında yöresel gıda etkinliği düzenliyoruz. Halkımız bu yöresel gıda fuarına gayet duyarlıdır. İlgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum.



Bu konuda gerekli izinleri kaymakamımızdan, belediye başkan yardımcılarımızdan alarak etkinliği düzenlemiş bulunuyoruz. Halkımız gerçekten istiyor. Fuarımızda Trabzon yöresel ürünler, Gümüşhane'nin orijinal Kelkit balı, Kahramanmaraş'ın baharatları, çiğ köftemiz, Adilcevaz cevizimiz, ev aletleri, Çorum leblebisi gibi birçok ürün var. Karadut şurupları, Afyon sucukları, Gümüşhane'nin pestilleri getirdik. Halk gerçekten bundan memnun, taze ürünler alıyor. Bu konuda halkımızın göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün herkese sonsuz teşekkürler, halkımızı bekliyoruz” dedi.

Alışveriş yapmaya gelen Semih Duman isimli vatandaş ise Van şehir merkezinden geldiğini belirterek, “Böyle bir fuarı duyunca katılmak istedim. İhtiyacım olan her ürünü rahatlıkla alabiliyorum. Evin ihtiyacı olan ne varsa alıyorum. Fuarı gezdim, çok beğendim. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Herkesi fuara bekliyoruz” ifadelerini kullandı.