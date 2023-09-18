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Dünya Temizlik Günü ile birlikte doğaya katkı sağlamak istediklerini, farkındalık etkinliğini gönüllü gençlerle düzenlediklerini aktaran Kızılay İl Müdürü Tuğrul Yıldırım, Dünya Temizlik Günü nedeniyle Çorum Barajı’nda tüm Kızılay ekibi ile birlikte bir temizlik çalışması yaptıklarını belirterek, “Vatandaşlarımıza çevremizi temiz tutmamız konusunda bir mesaj vermek istedik. Bizler nasıl evlerimizi, işyerlerimizi temiz tutuyorsak çevremizi de temiz tutmak zorundayız” dedi.

Katılımcılar tarafından toplanan çöpler, görevliler tarafından belediye araçlarına yüklenerek geri dönüşüm merkezine gönderildi.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Yıldırım, “Gelecek nesillere daha temiz, güzel bir çevre miras bırakmak her bireyin vazifesi ve sorumluluğudur” dedi.