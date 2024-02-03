Kızılay’ın 2023 Aralık ayı faaliyet raporuna göre tüm ülke genelindeki Kızılay Kadın Teşkilatları arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda kadın teşkilatları arasında en fazla faaliyet gösteren Çorum Kızılay Kadın Teşkilatı, 2023 yılı Aralık ayı Türkiye birincisi oldu.

Çorum Kızılay Kadın Teşkilatı gönüllülerine elde ettikleri bu başarı vesilesiyle Kızılay Çorum İl Merkezi yönetim kurulu tarafından plaket takdim edildi.



Kızılay Çorum Şube Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Çorum Kadın Teşkilatı, yapmış oldukları faaliyet sayısına göre Türkiye birincisi oldu.

Kızılay’ın ihtiyaç sahiplerine nakdi desteğin yanında gıda, kıyafet, konserve et, sebze, sevgi bohçası gibi ayni destekler sağladığı belirtilen açıklamada 2023 yılı verilerine göre 33 bin 231 adet kıyafet 28 adet sevgi bohçası, 169 gıda kolisi, 3 bin 317 adet konserve et, 787 kilogram sebze dağıtımı yapan Çorum Kızılay İl Başkanlığı, 2023 yılında Bin 787 aile olmak üzere toplamda 6 bin 528 kişiye çeşitli yardımlarda bulundu. Ayrıca Kızılay İl Başkanlığı tarafından 2023 yılında 3 bin 321 kişiye 3 milyon 336 bin TL destek sağlandı.



Kızılay İl Kadın Teşkilatı Başkanı Fatma Paşaoğlu, kendilerine verilen plaket için Kızılay İl Başkanlığı yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini ileterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizdeki ihtiyaç sahiplerinin her daim yanında olacaklarını belirtti.