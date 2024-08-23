Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen genel kurulun ardından İsmail Yağbat başkanlığında göreve gelen Çorum Kent Konseyi, Belediye Meclisi’nde grupları bulunan siyasi partileri ziyaret etti. AK Parti, CHP, MHP ve Yeniden Refah Partisi’ne gerçekleştirilen ziyaretlerde; Çorum Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat, Yürütme Kurulu Üyeleri Mustafa Gökgöz, Firdevs Yalçın, Mehmet Aşgın, Yusuf Canbolat, Soner Buğdaylı, Fikret Külcü ve Neslihan Hüsülüoğulları yer aldı.

Çorum Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat, siyasi parti il başkanlarına ve üyelerine Kent Konseyinin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verip, ortak hedefin Çorum olacağına vurgu yaptı.

Siyasi parti başkanları ise, ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti belirterek, Çorum için yapılması gereken ne varsa yapmaya hazır olduklarını belirttiler.

Editör: HABER MERKEZİ