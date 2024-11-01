Son 10 yılda sürekli ihracatı artış gösteren, Samsun, Amasya ve Tokat gibi TR83 Bölgesi illeri arasında uzun süredir birinciliği kimseye bırakmayan Çorum yıl bitmeden tarihinin ihracat rekorunu kırmayı başardı.

EYLÜL’DE HEM İHRACAT

HEM DE İTHALAT AZALDI

Türkiye genelinde Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1.9; ithalat ise yüzde 1.4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Eylül ayı Dış Ticaret İstatistikleri’ni açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azalarak 21 milyar 987 milyon dolar, ithalat yüzde 1,4 azalarak 27 milyar 116 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 191 milyar 754 milyon dolar, ithalat yüzde 8,1 azalarak 252 milyar 183 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Eylül ayında yüzde 2,9 artarak 20 milyar 231 milyon dolardan, 20 milyar 819 milyon dolara yükseldi. Eylül ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 4,5 artarak 20 milyar 286 milyon dolardan, 21 milyar 203 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Eylül ayında 383 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi yüzde 3,7 artarak 42 milyar 22 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,2 oldu.

DIŞ TİCARET

AÇIĞI AZALDI

Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artarak 5 milyar 95 milyon dolardan, 5 milyar 129 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Eylül ayında yüzde 81,5 iken, 2024 Eylül ayında yüzde 81,1'e geriledi.

Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 31,1 azalarak 87 milyar 664 milyon dolardan, 60 milyar 430 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Eylül döneminde yüzde 68,1 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 76,0'a yükseldi.

İHRACAT REKORU

TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Samsun’da Eylül ayında ihracat 114,5 milyon dolar, ithalat 92 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Tokat’ta 3 milyon dolar ihracat, 1,8 milyon dolar ithalat, Amasya’da 14.6 milyon dolar ihracat, 2.5 milyon dolar ithalat, Çorum’da ise 208.7 milyon dolar ihracat, 261.6 milyon dolar ise ithalat gerçekleşti.

Çorum buna göre Ocak ayında 196 milyon dolar, Şubat ayında 197 milyon dolar, Mart ayında 354 milyon dolar, Nisan ayında 188 milyon dolar, Mayıs ayında 263 milyon dolar, Haziran ayında 196 milyon dolar, Temmuz ayında 534 milyon dolar, Ağustos ayında 580 milyon 770 bin dolar ve Eylül ayında ise 208.7 milyon dolar ihracat ile birlikte 9 aylık ihracatını 2 milyar 719 milyon 653 bin dolara yükselterek Cumhuriyet tarihi rekoruna ulaşmış oldu. 9 aylık ithalat ise 2 milyar 313 milyon 764 bin dolara çıktı. Ancak 2023’teki 4 milyar dolarlık, 2022’deki 3 milyar 842 milyon dolarlık ithalatının gerisinde kalarak ülkemizin dış ticaret açığının kapanmasına da katkı sağladı.

İlimizin son 10 yıllık ihracatına bakıldığında ise 2023 ve 2022 yılının 1 milyar 887 milyon dolarlık ihracatını 7 ay içinde geçtiği gözlenirken, 2021 yılında yakalanan 2 milyar 634 milyon dolarlık yılsonu ihracatını da geçerek ihracat rekorunu kırmış oldu. Son 3 aylık ihracat da eklendiğinde ilimizin ihracatının 3.5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Editör: HABER MERKEZİ