Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi’nde Müzik Bölümü Oda Orkestrası Müzik Dinletisi ile başlayan sergiye, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muteber Burunsuz, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Tuval üzerine akrilik, yağlı boya, karışık teknik, kolaj uygulamaları, dijital çalışmalar, fotoğraf ve enstalasyonların yer aldığı sergide konuşan Muteber Burunsuz, sergide uygulamalı sanat alanlarında öğrencilerin kendi üslupları oluşturdukları eserlerin bulunduğunu belirterek, “Özellikle öğrencilerimizin belirlemiş oldukları genel kavramlar üzerinde üretmiş oldukları eserleri göreceksiniz.

Kavramlarla birlikte başlayıp 3. Sınıfın 2. Döneminde 4. Sınıfla birlikte uygulamalarını daha da arttırıyorlar. Ve artık hepsinin kendi sesleri oluşmaya başlıyor. Ve bu sesleri ile birlikte özellikle öğrencilerimizi son dönemlerde bir çok sergide, yarışmada seslerini duyabiliyoruz ve onları sanatsal platformlarda görmek bizleri de çok gururlandırıyor.

İleride genç küratörler olarak sanatçılar olarak, sanat eğitimcileri, sanat danışmanları olarak onları görüyor olacağız” dedi.

Rektör Ali Osman Öztürk ise, mezuniyet serginin öğrencilerin kariyerlerinde ilk adımları olması temennisinde bulundu.

Resim bölümünün ikinci mezunlarını verdiğini ifade eden Öztürk, “2018-2019’da aldığımız öğrencilerimizi gururla mezun ettik. Çalışmalarını büyük bir hayranlıkla ve gururla hep beraber müşahede ettik. Bu günde ikinci mezunlarımızı inşallah kariyer yolculuğunda uğurlamak için bir araya geliyoruz.

Dolayısıyla üniversitemiz adına çok büyük bir adım, çok büyük bir mesafe, çok özel bir günün arifesindeyiz” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezerek, sergide eserleri bulunan mezun öğrencilerden bilgi aldılar.

2022-2023 Yılı Mezuniyet Sergisi sergilenen eserleri görmek isteyenler için 23 Mayıs, 29 Haziran tarihleri arasında açık olacak.