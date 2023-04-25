Ülkücüler Platformu tarafından MHP Milletvekili Adayları Vahit Kayrıcı, Ahmet Kurtbaş ve İsmail Lek için destek kahvaltısı düzenlendi. Millet Bahçesi içerisinde faaliyet gösteren İskele Park Kafe’deki düzenlenen kahvaltı programına milletvekili adaylarının yanısıra Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Kamusen İl Başkanı Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Selim Güloğlu, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, Türk Sağlık-sen Şube Başkanı Fatih Gök, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı, Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş, Bayat Mahallesi Muhtarı Fikret Külcü, Karacaköy Muhtarı salih Biçer, eski il başkanları Mehmet Akif Aras ve Arslan Kaynar, merkez ilçe eski başkanı Ertuğrul Onan ile birlikte yaklaşık 200 civarında davetli topluluğu katıldı.

“TARİHİ BİR SEÇİME GİDİYORUZ”

Kahvaltı programında konuşan MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, böyle bir organizasyonun düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. 14 Mayıs seçimleriyle ilgili de konuşan Kayrıcı, seçimlerin Türkiye açısından tarihi bir öneme sahip olduğuna vurgu yaptı. Ülkenin geleceğini etkileyecek varlık ve yokluk seçimi olan 14 Mayıs seçimlerinde bir yanda ülkenin geleceğini düşünen, bir yanda ise bölüp parçalamak isteyenlerin olduğuna işaret eden Kayrıcı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeleri hatırlatırken, Cumhur İttifakının oluşmasındaki nedenleri de dile getirdi.

“ÜLKESİ OLMAYANIN EKONOMİSİ DE OLMAZ”

Dünyayı yeniden dizayn etmeye çalışan bir takım şer güçlerinin Türkiye için de hesaplarının olduğunu söyleyen Kayrıcı, “İçerdeki işbirlikçilerini de bir masa etrafında toplayan şer güçleri, ülkemiz üzerindeki planlarını hayata geçirmek için düğmeye bastılar. Arkadaşlar uyanık olmamız lazım. Bunların yalan-dolan içeren vaatlerine kanmamalıyız. Bunların derdi, ülkemizde kaos ortamı yaratmaktır. Dünyada yaşanan pandemi salgını ve Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte oluşan olumsuzluktan kaynaklı ekonomik sıkıntıları kullanıyorlar. Şu unutulmamalıdır ki, ülkemi olmayanın ekonomisi olmaz” dedi.

“TERÖRİSTE AF GETİRECEKLER”

Vahit Kayrıcı, “Zillet ittifakının söylediği şeyler çok açık, biz iktidara geldiğimizde bebek katili Abdullah Öcalan dahil bütün teröristleri affedeceğiz. Diyorlar ki, Suriye’den ve Akdeniz’den askeri çekin. Oradaki kaynaklara dokunmayın. Yaptığınız herşeye dokunacağız, sizin haddinize mi silah, gemi, uçak yapmak. Biz size ne kadar imkan verirsek o kadar yaşayacaksınız diyorlar. Bu dış güçler Türk milleti için sabıkalı diyorlar. Biliyorlar ki, geçmişte Osmanlı ayağa kalktığında İslam alemi de ayağa kalkmıştır. Selçuklu ayağa kalktığında Türk dünyası ayağa kalkmıştır. Türk milleti her daim mazlumların yanındadır. Bunları bildikleri için de bu şer güçleri kullanmaya çalışıyorlar. Ülkemizi batırıp bitirmek için belediyelere özerklik istiyorlar. Teröristlere af istiyorlar. Uyanık olmalıyız” şeklinde konuştu.

Millet İttifakını oluşturan masanın etrafındakilerin Amerika tarafından yönetildiğini belirten ve “Amerika’nın ellerine yazıp verdiğini okuyorlar” diyen Kayrıcı, bu seçim dış güçlerin içerdeki işbirlikçileri ile ‘mesele vatansa gerisi teferruattır’ diyenler arasında geçtiğinin altını çizdi.

“ÇORUM, BUGÜNE KADAR HAK ETTİKLERİNİ ALAMADI”

Çorum’un çevresinde bulunan Yozgat, Tokat, Amasya, Çankırı gibi illerle kıyaslandığında devletten bugüne kadar hak ettiği yatırım ve hizmetleri alamadığını dile getiren Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, bunun en önemli unsurunun seçilenlerin temsil noktasındaki yetersizliği olduğunu vurguladı.

Seçilen milletvekillerinin hükümete veya mensubu bulundukları partilerin genel başkan ve genel merkez yönetimlerine Çorum ile ilgili talepleri tam olarak aktaramadığını söyleyen Kayrıcı, “Seçilenler, maalesef ki, kağnı gölgesine yatıp kendi gölgesi sanmışlar” şeklinde konuştu.

“ÇORUM’UN MAKUS TALİHİNİ YENECEĞİZ”

“Çorum Türk milliyetçilerinin kalesidir” diyen MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, Çorumlulardan 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve TBMM’de güçlü şekilde temsil edilebilmesi için milletvekilliğinde de MHP’ye oy vermelerini isteyerek, “Çorum’un makus talihini birlikte yenelim. Siz bize destek olun, biz de en iyi şekilde temsil etmek için çalışalım. Çorum’a hak ettiği yatırım ve hizmetleri birlikte getirelim” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)