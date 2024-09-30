Gazeteniz ÇORUM HABER’in çelengi, sanat dünyasının tüm ünlülerinde olduğu gibi ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba’nın cenaze namazında da Teşvikiye Camii’ndeki yerini aldı. İnşaat Mühendisi hemşehrimiz Sinan Karamanlıoğlu, oyuncu oğlu Onur Karamanlıoğlu ile birlikte ÇORUM HABER’in çelengini Ahu Tuğba’nın cenazesine göndermeyi de ihmal etmedi.

ABD’nin Miami kentinde KOAH rahatsızlığı nedeniyle 1 Eylül günü 69 yaşında hayatını kaybeden Ahu Tuğba için önce Beyoğlu’ndaki Atlas Sineması’nda bir tören düzenlendi. Daha sonra cenazesi, Taşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Zingirlikuyu’da toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda ünlü katıldı.