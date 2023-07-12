Okurlarımızın uyarıları üzerine, sosyal medyada “Çorum Haber Merkezi” adı altında bir internet sayfasının oluşturulduğunu belirlemiş bulunuyoruz. Şirket avukatımız, bu konuda hukuken yapılabilecek girişimleri yaptı. Biz de okurlarımızı, sosyal medya takipçilerimizi ve Çorumlu hemşehrilerimizi uyarmak istiyoruz:

ÇORUM HABER’in kendi internet haber sitesi (www.corumhaber.net) ve bu sitenin diğer sosyal medya mecralarındaki paylaşımları dışında başkaca bir sitesi, sayfası yoktur. Buralarda verilen haberlerle ilgili sorumluluğu da söz konusu değildir. ÇORUM HABER adına reklam vb. talepleri ile karşılaşırsanız, lütfen inanmayınız, gazetemizi bilgilendiriniz.