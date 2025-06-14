Türkiye'de gram altın biriktiren milyonlarca vatandaş için piyasaların çalkantılı seyrettiği bu günlerde çok önemli bir uyarı geldi. Ekonomide güvenilir analizleriyle tanınan eski Hazine Müsteşarı Prof. Dr. Mahfi Eğilmez, gram altın biriktirenleri ilgilendiren çok çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Eğilmez: “Altın yatırım değil, sigorta.”

ALTIN FİYATLARI NEDEN REKOR KIRIYOR?

Son dönemde özellikle Ortadoğu’da artan jeopolitik gerilimler, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oldu. İsrail’in gece yarısı İran’ı vurmasıyla birlikte piyasalar adeta kaosa sürüklendi. Altın fiyatları bu gelişmenin ardından rekor düzeye çıktı ve gram altın 4.350 TL'yi aştı. Piyasa uzmanları, çatışmanın büyümesi durumunda gram altının 4.500 TL seviyesini test edebileceğini belirtiyor.

GRAM ALTIN BİRİKTİRENLER DİKKAT! MAHFİ EĞİLMEZ’DEN NET UYARI: “HEMEN ALIN”

Gram altın biriktirenler dikkat! Piyasalar kan gölüyken, Türkiye'nin en güvenilir ekonomistlerinden biri olan Mahfi Eğilmez’den çok önemli bir uyarı geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, altını bir yatırım aracı değil, bir sigorta olarak tanımlayan Eğilmez şu ifadeleri kullandı: "Trump, Putin, Netanyahu işbaşındaysa sepetinizde sigorta olarak biraz altın bulunmasında yarar var. Not: Bu bir yatırım tavsiyesi değil, bir sigorta önerisidir."

ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

Eğilmez’in bu açıklaması, özellikle belirsizlik dönemlerinde altının neden önemli olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Peki, yatırım ve sigorta arasındaki fark ne?

Yatırım: Getiri beklentisiyle yapılan işlemdir. Amaç, alım-satım farkından kazanç elde etmektir.

Sigorta: Olası felaket senaryolarında mal varlığını korumaya yöneliktir. Beklenmedik krizlerde ekonomik gücünüzü koruma aracı olarak işlev görür.

Bu bağlamda, altına sahip olmak kâr amacı değil; krizlerde servetinizi koruma stratejisidir.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE ALTININ STRATEJİK ÖNEMİ

Günümüzde dünya liderleri arasındaki tansiyon yükselirken, yatırımcıların gözdesi yine altın oldu. Trump’ın yeniden adaylığı, Putin’in savaşı sürdürme kararlılığı ve Netanyahu’nun Ortadoğu’daki agresif tutumu, global piyasalarda korku yaratıyor. Bu ortamda Mahfi Eğilmez'in altını çizdiği gibi, portföylerde bir miktar altın tutmak, olası şoklara karşı "sigorta poliçesi" işlevi görüyor.

NOT: ALTIN VERİLERİ ANLIK OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR.