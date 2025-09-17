ÇORUM HABER, 17 Eylül 1985 tarihinde haftalık olarak yayın hayatına başlamış, 5 Haziran 1986 tarihinde de çok ortaklı Baytaş A.Ş.’nin sahipliğinde günlük yayına geçmişti.

“Çorum’u Sevenlerin Gazetesi”, bugün yayın hayatında 40 yılı geride bırakıp 41. yılına giriyor, dostlarının, okurlarının “41 kere maşallah” temennileri arasında…

ÇORUM HABER, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü çizgisinde, Atatürk ilkelerine ve cumhuriyet değerlerine, hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik, çağdaş, uygar bir Türkiye idealine bağlılıktan asla ödün vermeden 40 yılı geride bırakıyor.

ÇORUM HABER, bu süre içinde, sağduyulu, yapıcı, düzeyli bir yayın politikası çerçevesinde, Çorum’la birlikte nefes alan, Çorum’un sorunlarına sahip çıkma adına en etkin biçimde kamuoyu oluşturma görevini yerine getiren bir gazete olarak da kendini defalarca kanıtladı.

Dolayısıyla, ÇORUM HABER Ailesi, başı dik, alnı ak olarak 40 yılı geride bırakmanın gururunu, onurunu yaşıyor.