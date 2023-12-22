MHP İl Başkanı Çıplak, gerek belediye başkanlıkları için, gerek belediye ve il genel meclisi üyeliği için aday bolluğu yaşadıklarını belirterek, Genel Merkez’in de direktifleri doğrultusunda 31 Mart seçimlerinde en yüksek başarı oranının yakalamak için mücadele edeceklerini söyledi.

MHP İl Başkanı Çıplak’a ziyarette İl Başkan Yardımcıları Mehmet Konyalıoğlu, Hasan Şahin ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Şükrü Demiray eşlik etti.

Çorum Basın Derenği Başkanı Erkan Karaca ve yönetimini tebrik eden ve derneğin kuruluşunu kutlayan Çıplak ve beraberindekiler, yerel seçim hazırlıkları hakkında da bilgi verdi.

Ziyarette Basın Derneği yönetim kurulu üyeleri; Mustafa Külcü, Kubilay Olcan, Merve Kayış, Satılmış İnaç, dernek üyeleri; Ömer Doğan, Yusuf Çınar, Ahmet Temelci, Bulut Demir ve Hamza Yazgan hazır bulundu.

İL GENELİNDE

50 ADAY ADAYI

Seçim süreci ve çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Başkanı Çıplak, Çorum merkez ve ilçelerde yaklaşık 50 kişinin belediye başkan aday adayı olduğunu, bunun yanı sıra 38 kişinin de belediye meclis üyeliği için yarışacağını bildirerek, bu seçimlerde büyük bir aday adayı yoğunluğu yaşadıklarını, bunun da parti adına memnuniyet verici bir durum olduğunu vurguladı.

Parti binasında aday tanıtım toplantısı düzenleyeceklerini bildiren Mehmet İhsan Çıplak, Genel Başkanı Bahçeli’nin ve Cumhur İttifakı bileşenlerinin seçimlerde izlenecek en doğru yolu bulacağına inandığını, Genel Merkezden gelen direktifler doğrultusunda hareket edeceklerini, amaçlarının belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin sayısını artırmak olduğunu, ortak akılla, en doğru adaylarla başarı oranını en yüksek seviyeye çıkarmanın çabası içerisinde olacaklarını söyledi.

MHP heyeti, yeni kurulan ve ilk kongresini yapan Çorum Basın Derneği’nin yönetimini kutlayarak, başarılar diledi.

Karaca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MHP’li yöneticilere teşekkür etti, başarılar diledi.