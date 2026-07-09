Çorum İl Genel Meclisi'nde tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarıyla mücadele çalışmaları ele alındı.

İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, son yıllarda yaban domuzu popülasyonundaki kontrolsüz artış nedeniyle üreticilerden gelen zarar ihbarlarında önemli artış yaşandığı belirtildi.

Komisyon raporunu Fehmi Vargeloğlu okudu. Raporda, yaban domuzlarının özellikle mısır, patates, hububat, sebze ve meyve üretim alanlarında ürünleri tüketerek ve toprağı eşeleyerek ciddi ekonomik kayıplara neden olduğu ifade edildi.

Raporda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı ile Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda popülasyonun kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Buna göre, yaban domuzlarının üreme dönemi olan 21 Şubat-15 Mayıs tarihleri arasında avlanma yasaklanırken, yılın kalan dokuz aylık döneminde yasal mevzuat çerçevesinde avlanmaya izin veriliyor. Tarım arazilerinin korunması amacıyla özellikle mısır, patates ve meyve bahçeleri gibi riskli alanlarda galvanizli elektrikli çit sistemlerinin kullanıldığı, teknik ekiplerin de üreticilere koruyucu tedbirler konusunda saha desteği verdiği kaydedildi.

Yaban domuzu yoğunluğunun ekonomik zarar seviyesini aşması halinde ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yasal av dönemlerinde sürek avları düzenlenerek popülasyonun kontrol altında tutulduğu bildirildi. Üreticilerden gelen talepler doğrultusunda lokasyon bazlı mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtilen raporda, Aşağısaraylı, Pembecik, Büyükdivan, Deliler ve Morsümbül köyleri çevresinde sürek avı yapılabilmesi için gerekli resmi işlemlerin tamamlandığı ifade edildi.

Rapora göre yürütülen çalışmalar kapsamında Çorum genelinde toplam 280 yaban domuzu avlandı. İlçelere göre avlanan domuz sayıları ise Sungurlu'da 20, İskilip'te 2, Mecitözü'nde 10, Osmancık'ta 116 ve Merkez ilçede 132 olarak açıklandı.

Muhabir: SELDA FINDIK