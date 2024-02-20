Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezon ilk kez bir deplasman gideri kulüp dışından karşılandı. Osmancık firması Z Taahhüt Yapı, Ahlatcı Çorum FK’nın Sakaryaspor’la oynadığı maçın deplasman giderlerini üstlenirken, sezon sonuna kadar da led ekran reklamı verdi.

Konuyla ilgili Ahlatcı Çorum FK’dan yapılan açıklama şöyle: “Bu hafta sonu oynamış olduğumuz Sakaryaspor mücadelesinin deplasman giderleri

Osmancık Z Taahhüt Yapı firması tarafından karşılanmıştır. Ayrıca firmamız ile sezon sonuna kadar

iç saha led ekran sponsorluk anlaşması sağlanmıştır.

Firma sahibi Doğan Zeytünlü Bey’e katkılarından ötürü teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.