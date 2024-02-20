Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezon ilk kez bir deplasman gideri kulüp dışından karşılandı. Osmancık firması Z Taahhüt Yapı, Ahlatcı Çorum FK’nın Sakaryaspor’la oynadığı maçın deplasman giderlerini üstlenirken, sezon sonuna kadar da led ekran reklamı verdi.

Konuyla ilgili Ahlatcı Çorum FK’dan yapılan açıklama şöyle: “Bu hafta sonu oynamış olduğumuz Sakaryaspor mücadelesinin deplasman giderleri
Osmancık Z Taahhüt Yapı firması tarafından karşılanmıştır. Ayrıca firmamız ile sezon sonuna kadar
iç saha led ekran sponsorluk anlaşması sağlanmıştır.
Firma sahibi Doğan Zeytünlü Bey’e katkılarından ötürü teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı. 

Bir ilk daha Bir ilk daha

Editör: BÜLENT USLU