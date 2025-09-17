Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6.Grup’ta heyecan başlıyor. 10 takımın 3 devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6.Grup 1.hafta maçında Arca Çorum FK bugün sahasında Çankayaspor’u ağırlayacak. Devane Sahası’nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.

Geçtiğimiz sezon Türkiye finallerine kalarak büyük başarıya imza atan Arca Çorum FK U19 takımı bu sezon yarım kalan hikâyeyi tamamlamak istiyor. Kırmızı-Siyahlılar Çankayaspor’u yenerek sezona 3 puanla başlamak istiyor.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise Düzcespor ile Sivasspor, Keçiörengücü ile Ankaragücü, Kırıkkale FK ile Boluspor, Kastamonuspor ile Sincan Belediyespor kozlarını paylaşacak.