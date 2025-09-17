Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6.Grup.hafta maçında Arca Çorum FK sahasında Ankara temsilcisi Çankayaspor’u ağırladı. Devane Sahası’nda oynanan karşılaşmada İsmail Sırma düdük çaldı. Mücadeleye hızlı başlayan konuk Çankayaspor ilk dakikalarda Çorum FK kalesinde tehlike yaratırken, Çorum FK 15.dakikadan itibaren oyuna ortak oldu. 40 dakikası golsüz geçen müsabakanın 43.dakikasında konuk Çankayaspor Emirhan ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının başlama düdüğü ile birlikte rakip kaleye oyunu yıkan Arca Çorum FK 48.dakikada Ahmet ile skoru eşitledi. Bu golden 7 dakika sonra konuk Çankayaspor Berat ile bir kez daha önce geçti. Kalan sürede Çorum FK topa çok sahip olmasına rağmen hücumda üretken olamayınca karşılaşma 2-1 Çankaya’nın üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından Çorum FK sezona puansız başlarken, Ankara temsilcisi ise 3 puanı hanesine yazdırdı.

Muhabir: RIFAT KARA